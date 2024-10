A pesar de que el Gobierno decretó en estado de emergencia 14 distritos de Lima por el alto índice de criminalidad, nadie se salva. El exfutbolista Roberto Valenzuela denunció ser víctimas de extorsiones, debido a que desconocidos le vienen exigiendo 10 mil soles.



¿CÓMO INICIÓ EL CONTACTO DE LOS DELINCUENTES



En declaraciones para 24 Horas, Valenzuela brindó detalles sobre este hecho y mencionó que los delincuentes se hicieron pasar por un padre de familia que buscaba inscribirlo en su escuela de fútbol.



“Recibo el mensaje de una persona, que se hizo pasar como el papa de un chico, que necesita entrenamiento (…) Me pregunta sobre mi persona, me hace dos llamadas (…) Después me sorprende que me escribe que debía pagar S/10 mil mensuales, me dice donde vivo y me manda un arma de fuego”, sostuvo.



De igual manera, el exjugador indicó que ya tiene la información de la persona que lo habría contactado y que estaría viviendo en San Juan de Lurigancho (SJL), pero todo se encuentra en investigación.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Domingo de Panamericana Televisión el 20/10/2024



