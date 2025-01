Este mediodía, durante su participación en la Reunión para la Gestión de Inversiones de Desarrollo - Agenda 2025, en la que estuvo acompañada de alcaldes, la mandataria Dina Boluarte volvió a cuestionar los resultados de las encuestas, que permanentemente desaprueban su gestión.



"Ayer, un periódico que nos quiere mucho nos ha puesto un puntito más, 5 %. Yo lo que les he dicho es: No me hagan el favor, no les he dicho que me suban, he dicho pónganme cero cero [y] ya estamos tranquilos, no nos preocupamos y nos concentramos en seguir trabajando”, señaló.



ENCUESTA IPSOS



La mandataria se refería al reciente sondeo de Ipsos para Perú 21, realizado a nivel nacional entre el 9 y 10 de enero último, el cual revela que la aprobación a la mandataria subió apenas un punto, de 4% en diciembre a 5%. Mientras su desaprobación aumentó también en un punto, del 91% al 92%.



Como se recuerda, el pasado 20 de diciembre, la jefa de Estado ya se había dirigido a las encuestadoras. En esa ocasión, no solo pidió que la califiquen negativamente, sino que acusó, sin dar mayores detalles, que le habían pedido "alguito" a cambio de manipular las cifras sobre su aprobación.

