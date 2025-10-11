GRABADO el 11-10-2025

ENVIVO ESPACIO VITAL 11/10/25 VITALRPP

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, la voz de todo el Perú.



ENVIVO ESPACIO VITAL 11/10/25 VITALRPP



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA



Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio



Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!

https://clubfcc.com



Síguenos en redes sociales:

Facebook https://facebook.com/rppnoticias

Instagram https://instagram.com/rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok https://tiktok.com/rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

¿A Dina Boluarte le corresponde cobrar la pensión vitalicia como expresidente? ROTATIVARPP.

ANÁLISIS José Jerí y el futuro del Perú: expectativas del gabinete ministerial ENFOQUERPP.

Rafael Belaúnde Llosa: "Dudo que Jerí sea mejor que Boluarte" ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO ESPACIO VITAL 11/10/25 VITALRPP.

Vacancia de Dina Boluarte: ¿se repetirá la historia con el presidente José Jerí? ADNRPP ENTREV..

ENVIVO SENCILLO Y AL BOLSILLO 11/10/2025 SENCILLOYALBOLSILLO.

Javier Bedoya Denegri opina sobre designación de José Jerí como presidente ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO DIALOGOFERPP 11/10/2025.

ENVIVO ENFOQUE DE LOS SÁBADOS ENFOQUERPP 11/10/2025.

Presidente José Jerí participó en una requisa realizada en el penal Ancón I ROTATIVARPP.

El futuro de Dina Boluarte: ¿continuarán las investigaciones en su contra? ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 11/10/2025 ADNRPP.

ELECCIONES 2026: autoridades que pueden renunciar a sus cargos para postular ROTATIVARPP INFORME.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 11/10/2025 ROTATIVARPP.

Primer paso hacia la paz en Gaza: se activa plan de ayuda ROTATIVARPP.

Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.