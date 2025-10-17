GRABADO el 17-10-2025

VES: Trabajador de construcción fallece tras recibir disparo en la cabeza ROTATIVARPP DESPACHO

En Villa El Salvador, un nuevo ataque armado dejó una víctima mortal. Leoncio García Nunta, trabajador de construcción civil, fue baleado cuando se dirigía a su centro laboral. Recibió cuatro impactos de bala, uno en la cabeza, y falleció poco después de llegar al hospital del distrito. La Policía investiga si se trató de un intento de extorsión.



Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!

https://clubfcc.com



Síguenos en redes sociales:

Facebook / rppnoticias

Instagram / rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok / rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO ENCENDIDOS 17/10/2025 ENCENDIDOSRPP.

Padres de detenidos por protestas piden agilizar diligencias y su liberación RPPDESPACHO DESPACHO.

¿A quién afecta realmente el cobro de la TUUA en el aeropuerto Jorge Chávez? ADNRPP ENTREVISTA.

¿Será efectivo un nuevo estado de emergencia con el Gobierno de José Jerí? ADNRPP ENTREVISTA.

MINISTRO DEL INTERIOR evitó atribuir a LUIS MAGALLANES muerte de manifestante ADNRPP ENTREVISTA.

Abogado del suboficial Magallanes dijo que su cliente fue acusado sin pericias SEGMENTO PurosFactos.

¿Quiénes dieron la orden de disparar durante las protestas en Lima? EGMENTO PurosFactos.

ENVIVO PROGRAMA ESPECIAL DESDE LA U. DE LIMA: ALIANZA LIMA VOLVIÓ AL TRIUNFO TOCOYMEVOY.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 17/10/2025 ADNRPP.

Muerte de Eduardo Ruiz tras protesta: ¿qué responsabilidad tiene la Policía? ADNRPP ENTREVISTA.

¿Qué cambios traerá la gestión de Reggiardo tras la salida de López Aliaga? ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO ¿QUIÉN MIENTE? PNP CONFIRMA QUE SUBOFICIAL DISPARÓ CONTRA EDUARDO RUIZ PUROSFACTOS.

Estudio asegura que vacunación contra COVID-19 en primer trimestre de embarazo es seguroROTATIVARPP.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 17/10/2025 ROTATIVARPP.

VES: Trabajador de construcción fallece tras recibir disparo en la cabeza ROTATIVARPP DESPACHO.

Además hoy día 17 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.