GRABADO el 17-10-2025

EnVivo Entérate de todas las noticias en la Rotativa del Aire.

Desde RPP Noticias

ENVIVO ENCENDIDOS 17/10/2025 ENCENDIDOSRPP.

Padres de detenidos por protestas piden agilizar diligencias y su liberación RPPDESPACHO DESPACHO.

¿A quién afecta realmente el cobro de la TUUA en el aeropuerto Jorge Chávez? ADNRPP ENTREVISTA.

¿Será efectivo un nuevo estado de emergencia con el Gobierno de José Jerí? ADNRPP ENTREVISTA.

MINISTRO DEL INTERIOR evitó atribuir a LUIS MAGALLANES muerte de manifestante ADNRPP ENTREVISTA.

Abogado del suboficial Magallanes dijo que su cliente fue acusado sin pericias SEGMENTO PurosFactos.

¿Quiénes dieron la orden de disparar durante las protestas en Lima? EGMENTO PurosFactos.

ENVIVO PROGRAMA ESPECIAL DESDE LA U. DE LIMA: ALIANZA LIMA VOLVIÓ AL TRIUNFO TOCOYMEVOY.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 17/10/2025 ADNRPP.

Muerte de Eduardo Ruiz tras protesta: ¿qué responsabilidad tiene la Policía? ADNRPP ENTREVISTA.

¿Qué cambios traerá la gestión de Reggiardo tras la salida de López Aliaga? ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO ¿QUIÉN MIENTE? PNP CONFIRMA QUE SUBOFICIAL DISPARÓ CONTRA EDUARDO RUIZ PUROSFACTOS.

Estudio asegura que vacunación contra COVID-19 en primer trimestre de embarazo es seguroROTATIVARPP.

VES: Trabajador de construcción fallece tras recibir disparo en la cabeza ROTATIVARPP DESPACHO.

Además hoy día 18 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de los Peruanos que Residen en el Exterior

Fallecimiento de Manuel Ascensio Segura

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Día Central del Señor de los Milagros

Semana de la Inclusión Social

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

