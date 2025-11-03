GRABADO el 03-11-2025

EN VIVO Canciller Hugo de Zela brinda su primera conferencia sobre POLÍTICA INTERNACIONAL

EN VIVO Canciller Hugo de Zela brinda su primera conferencia sobre POLÍTICA INTERNACIONAL

Betssy Chávez no se presentó a audiencia César Nakasaki : "Hace una defensa política no jurídica".

EN VIVO Canciller Hugo de Zela brinda su primera conferencia sobre POLÍTICA INTERNACIONAL.

EN VIVO JOSÉ JERÍ anuncia MEDIDAS CONTRA LA EXTORSIÓN Y SICARIATO en empresas de Transporte Público.

EN VIVO RESCATE del obrero atrapado tras el colapso parcial de una torre medieval en Roma.

PARO DE TRANSPORTISTAS 4 DE NOVIEMBRE Martín Ojeda: "Es un duelo por los conductores fallecidos".

Sylvia Santisteban: La IA no reemplaza al ser humano, lo potencia Emprende Sí o Sí.

Cómo crear tu futuro como emprendedor Inés Temple en Ynnovadores.

EXASESOR DE DONALD TRUMP: He visto cualidades para que Keiko sea una presidenta exitosa.

China tiende puentes con Canadá y Japón: la nueva estrategia de Xi Jinping en la APEC.

Cecilia Chacón sobre NUEVA CANDIDATURA DE KEIKO: "Nos enfocaremos en combatir el terrorismo urbano".

¿QUÉ SE SABE DE 3I ATLAS? Un cometa interestelar que ha sorprendido a astrónomos.

Aldo Mariátegui nos habla de su libro sobre la relación entre la KGB y Velasco.

EN VIVO KEIKO FUJIMORI: Presenta su plancha presidencial para las Elecciones 2026.

FISCAL DE CRIMEN ORGANIZADO: "Se ha detenido y procesado a 152 miembros del Tren de Aragua".

¿SUSPENSIÓN DE PEAJES de Rutas de Lima afectará inversiones futura en el Perú?.

Además hoy día 03 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Nacional Forestal

Creación política de la provincia de Santiago de Chuco - La Libertad

Creación del distrito de Granada (Chachapoyas)

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Creación política del distrito de Magdalena (Chachapoyas)

Creación del distrito de Valera (Bongará)

