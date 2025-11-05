GRABADO el 05-11-2025

Impulsared: el programa de Repsol que transforma vidas en el norte chico del Perú

Desde la 63 edición de CADE Ejecutivos conversamos con
Tine van den Wall Bake, Gerente de Gestión Social y Sostenibilidad de Repsol, sobre el impacto del programa Impulsared, una iniciativa que promueve la reactivación socioeconómica y el emprendimiento sostenible en el norte chico del Perú.
Impulsared: el programa de Repsol que transforma vidas en el norte chico del Perú.

