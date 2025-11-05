GRABADO el 05-11-2025

CADE 2025: DÍA 2 María Corina Machado, PREMIO NOBEL 2025

CADE 2025: DÍA 2 Institucionalidad, libertad y justicia para el desarrollo



María Corina Machado (Venezuela), Líder de las Fuerzas Democráticas de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025





Incidencia de la coyuntura internacional en el escenario electoral 2026 y los riesgos de la inestabilidad global y regional sobre la democracia peruana.



Panelistas:

Axel Kaiser (Chile), Investigador, escritor y columnista

Juan Claudio Lechin (Bolivia), Escritor y analista

Francisco Tudela, Abogado y consultor internacional

Conductor:

Juan Aurelio Arévalo, Director de El Comercio



Acciones para impulsar trabajo formal y sostenible, con inversión privada, estabilidad macroeconómica y reducción de la informalidad.

Panelistas:

Fernando Calmell del Solar, Presidente de Asociación de Emprendedores del Perú (ASEP)

Luis Villanueva, Presidente de la CGTP, Secretario General de la FTCCP y Presidente de la ApT

Jorge Zapata, Presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP)

Conductor:

Miguel Jaramillo, Investigador principal de GRADE y Director del

Instituto Peruano de Economía (IPE)

Desde Peru21TV

Caos urbano en Lima y el Perú: ¿Por qué no tenemos planes de desarrollo urbano?.

RAFAEL VELA sobre el JUICIO CONTRA MARTÍN VIZCARRA.

JEANINE ÁÑEZ SALE DE PRISIÓN: anulan su condena por el presunto GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA.

Aliados de tu Desarrollo: programa de Alicorp que transforma emprendedores.

EN VIVO JOSÉ JERÍ presenta NUEVO PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presidente de Acción Popular, Julio Chávez: "Nosotros representamos a los jóvenes".

Finanzas para emprendedores: cómo saber si tu negocio realmente gana dinero con José Santillán.

CAMBIOS EN LA FAP: Pasan al retiro a comandante general Carlos Chávez que veía la COMPRA DE AVIONES.

CADE 2025: DÍA 3 Clausura.

CEO de BBVA Perú, Fernando Eguiluz La banca peruana está más sólida que nunca.

CADE 2025: DÍA 3 Rafael López Aliaga de Renovación Popular y Alfonso López Chau de Ahora Nación.

Sin Envolturas, la startup peruana que digitalizó el amor y las celebraciones Marcas y Mercados.

CADE 2025: DÍA 2 María Corina Machado, PREMIO NOBEL 2025.

Crisis en el turismo: CEO de Casa Andina alerta sobre caos en Machu Picchu y la pérdida de turistas.

CADE 2025: DÍA 2 ¿Cómo generamos empleo de calidad?.

Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Peru21TV

Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.