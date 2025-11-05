CADE 2025: DÍA 2 María Corina Machado, PREMIO NOBEL 2025
CADE 2025: DÍA 2 Institucionalidad, libertad y justicia para el desarrollo
María Corina Machado (Venezuela), Líder de las Fuerzas Democráticas de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025
Incidencia de la coyuntura internacional en el escenario electoral 2026 y los riesgos de la inestabilidad global y regional sobre la democracia peruana.
Panelistas:
Axel Kaiser (Chile), Investigador, escritor y columnista
Juan Claudio Lechin (Bolivia), Escritor y analista
Francisco Tudela, Abogado y consultor internacional
Conductor:
Juan Aurelio Arévalo, Director de El Comercio
Acciones para impulsar trabajo formal y sostenible, con inversión privada, estabilidad macroeconómica y reducción de la informalidad.
Panelistas:
Fernando Calmell del Solar, Presidente de Asociación de Emprendedores del Perú (ASEP)
Luis Villanueva, Presidente de la CGTP, Secretario General de la FTCCP y Presidente de la ApT
Jorge Zapata, Presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP)
Conductor:
Miguel Jaramillo, Investigador principal de GRADE y Director del
Instituto Peruano de Economía (IPE)
