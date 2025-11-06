GRABADO el 06-11-2025

CADE 2025: DÍA 3 Rafael López Aliaga de Renovación Popular y Alfonso López Chau de Ahora Nación

CADE 2025: DÍA 3 ELEGIR CON RESPONSABILIDAD

Análisis Electoral

Precandidato:
Alfonso López Chau, Ahora Nación
Panel:
Pablo Bustamante, Director de Lampadia
Liliana Rojas Suárez, Directora de la Iniciativa Latinoamericana y Senior Fellow del Center for Global Development

Precandidato:
Rafael López Aliaga - Renovación Popular
Panelistas:
Carlos Gálvez, Director de SM EI Brocal
Aldo Mariátegui, Abogado y periodista

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso

Festividad de San Martín de Porres en Huancayo (Junín)

Día de la Canción Ayacuchana

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

Día de la Infantería de Marina

Semana Nacional Forestal

