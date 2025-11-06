CADE 2025: DÍA 3 Rafael López Aliaga de Renovación Popular y Alfonso López Chau de Ahora Nación
CADE 2025: DÍA 3 ELEGIR CON RESPONSABILIDAD
Análisis Electoral
Precandidato:
Alfonso López Chau, Ahora Nación
Panel:
Pablo Bustamante, Director de Lampadia
Liliana Rojas Suárez, Directora de la Iniciativa Latinoamericana y Senior Fellow del Center for Global Development
Precandidato:
Rafael López Aliaga - Renovación Popular
Panelistas:
Carlos Gálvez, Director de SM EI Brocal
Aldo Mariátegui, Abogado y periodista
cade2025 p21tv elecciones2026
Desde Peru21TV
CADE 2025: DÍA 3 Clausura.
La banca peruana está más sólida que nunca: Fernando Eguiluz, CEO de BBVA Perú.
CADE 2025: DÍA 3 Rafael López Aliaga de Renovación Popular y Alfonso López Chau de Ahora Nación.
Sin Envolturas, la startup peruana que digitalizó el amor y las celebraciones Marcas y Mercados.
CADE 2025: DÍA 2 María Corina Machado, PREMIO NOBEL 2025.
Crisis en el turismo: CEO de Casa Andina alerta sobre caos en Machu Picchu y la pérdida de turistas.
CADE 2025: DÍA 2 ¿Cómo generamos empleo de calidad?.
Impulsared: el programa de Repsol que transforma vidas en el norte chico del Perú.
CADE 2025: DÍA 2 ¿Cómo garantizamos la eficiencia gubernamental al servicio de los ciudadanos?.
CORONEL VÍCTOR REVOREDO luchará contra la EXTORSIÓN.
EL NUEVO ALCALDE DE NUEVA YORK Zohran Mamdani: El opositor de Donald Trump.
Canciller Hugo De Zela: "El Perú es respetuoso del derecho internacional".
CADE 2025: DÍA 2 Crecimiento económico en el Perú con LUIS CARRANZA Y MINISTRA DE ECONOMÍA.
Omar Florez: ¿Puede el Perú SER COMPETITIVO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL? Ynnovadores.
VÍCTOR REVOREDO luchará CONTRA LA EXTORSIÓN: Su primer día en el COMANDO CONTRA LAS EXTORSIONES.
Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.
Peru21TV
Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.