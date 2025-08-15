GRABADO el 15-08-2025

Tragedia en Collique: Camión con balones de has choca contra vivienda y deja 3 muertos

Un lamentable incidente se registró en la zona de Collique, ubicado en el distrito de Comas, donde un camión que transportaba balones de gas se despistó y terminó colisionando contra una de las viviendas en los alrededores.



Las cámaras de seguridad registraron el preciso instante en el cuál la unidad termina impactando contra el frontis del inmueble. Previo al choque, el camión, que había perdido el control, terminó chocando con una mototaxi que estaba estacionada.



Debido a este accidente, se ha confirmado la muerte de al menos tres personas y varios heridos, además de cuantiosos daños materiales en la zona.



INVESTIGAN EL ACCIDENTE



Hasta el lugar de los hechos llegaron agentes de la Policía Nacional y los serenos del distrito, quienes auxiliaron a los heridos trasladándolos al hospital de Collique. Cabe precisar que las causas del accidente aún son materia de investigación.





Desde 24 Horas

