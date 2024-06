La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela Hernández, se negó a disculparse por sus recientes declaraciones en las que avaló los comentarios del titular de Educación que calificaron las denuncias de abusos sexuales a escolares awajún como una "práctica cultural".



Hernández señaló que en una reunión con el apu (líder) Romer Orrego, no solicitó perdón "en esos términos", sino que solo lamentó que su intervención original no se publicara de manera íntegra, lo cual habría generado malentendidos.



"Lo que le dije al apu es que lamentaba y sentía pesar porque mi intervención no se publicó completa y que si eso generó algún tipo de malestar, lo lamentaba, pero que mi intención jamás ha sido plantear la tolerancia", afirmó la ministra a RPP Noticias.



No obstante, tanto Orrego como la lideresa Raquel Caicat aseguraron que tanto Hernández como el ministro de Educación, Morgan Quero, sí les ofrecieron disculpas en reuniones separadas. Sin embargo, la titular del Ministerio de la Mujer negó que haya sido en esos términos.

