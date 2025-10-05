GRABADO el 05-10-2025

Centro empresarial de San Isidro invadido por ambulantes: informalidad y alimentos contaminados

El centro empresarial de San Isidro, considerado la zona financiera más exclusiva del país, enfrenta una creciente invasión de vendedores ambulantes. A lo largo de sus principales avenidas, donde se ubican bancos, aseguradoras y sedes corporativas, comerciantes informales ofrecen desayunos y almuerzos al paso sin contar con autorización municipal.



Durante un recorrido, el periodista Marcos Matías comprobó que estos vendedores operan a plena vista de todos, desafiando las normas municipales y poniendo en riesgo la salud pública. Y es que los alimentos que ofrecen resultaron ser una bomba de tiempo: al ser sometidos a análisis, se detectó la presencia de bacterias y condiciones de preparación insalubres.



Tras conocerse los resultados del laboratorio municipal, agentes de fiscalización de la Municipalidad de San Isidro realizaron un operativo sorpresa para recuperar las calles del centro empresarial y la zona financiera. Sin embargo, varios comerciantes se resistieron al retiro e incluso protagonizaron enfrentamientos con los efectivos municipales.



OPERATIVO MUNICIPAL



Desde la Municipalidad de San Isidro informaron que los operativos continuarán de manera permanente para erradicar la informalidad en la zona y garantizar la seguridad sanitaria de trabajadores y transeúntes que a diario circulan por el corazón económico de Lima. Mientras tanto, los ciudadanos esperan mejores políticas para mantener el orden y la seguridad en la ciudad.

Además hoy día 07 de Octubre

