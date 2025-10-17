GRABADO el 17-10-2025

Superalimentos andinos brillaron en la ciudad imperial del Cusco

Jóvenes emprendedores apuestan por valor agregado en productos ancestrales.

OcurreAhora MávilaHuertas

ATV Noticias Edición Central: Programa del viernes 17 de octubre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - VIERNES 17 de OCTUBRE.

Nuevo estado de emergencia en Lima que prepararía el Gobierno para no dar tregua a la criminalidad.

Ocurre Ahora: Programa del viernes 17 de octubre del 2025.

TUUA desde este lunes 27: Todo sobre el impuesto que pagarán los viajeros con escala en Lima.

Negocios en inmediaciones de la plaza Mayor se reactivan tras marcha de la 'Generación Z'.

José Jerí: los primeros siete días del presidente de transición.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 17 de Octubre de 2025.

Alcalde de Lima denunció que cortaron cables de cámaras de seguridad.

Video inédito de Eduardo Ruiz en la plaza Francia y participación en la manifestación.

Fiscalía pidió detención preliminar de policías involucrados en muerte de Eduardo Ruiz.

Suboficial PNP que también disparo tras ser baleado Eduardo Ruiz se puso a disposición.

Exministro Gastón Rodríguez defiende rol policial en investigación por homicidio de Eduardo Ruíz.

De 5 a 7 ¡EXT0RS1ON3S POR IMPUESTOS! POLÉMICA PROPUESTA DEL CONGRESO.

Además hoy día 18 de Octubre en el calendario del Perú.

