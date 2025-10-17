GRABADO el 17-10-2025

Video inédito de Eduardo Ruiz en la plaza Francia y participación en la manifestación

Las imágenes fueron obtenidas mediante cámaras de vigilancia municipal.
OcurreAhora MávilaHuertas
Encuentra más información en www.atv.pe
Síguenos en:
Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9
Twitter: https://twitter.com/atvnoticias
Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe
https://www.tiktok.com/atv.pe
Web: https://www.atv.pe/

Desde ATV Noticias

ATV Noticias Edición Central: Programa del viernes 17 de octubre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - VIERNES 17 de OCTUBRE.

Nuevo estado de emergencia en Lima que prepararía el Gobierno para no dar tregua a la criminalidad.

Ocurre Ahora: Programa del viernes 17 de octubre del 2025.

Superalimentos andinos brillaron en la ciudad imperial del Cusco.

TUUA desde este lunes 27: Todo sobre el impuesto que pagarán los viajeros con escala en Lima.

Negocios en inmediaciones de la plaza Mayor se reactivan tras marcha de la 'Generación Z'.

José Jerí: los primeros siete días del presidente de transición.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 17 de Octubre de 2025.

Alcalde de Lima denunció que cortaron cables de cámaras de seguridad.

Video inédito de Eduardo Ruiz en la plaza Francia y participación en la manifestación.

Fiscalía pidió detención preliminar de policías involucrados en muerte de Eduardo Ruiz.

Suboficial PNP que también disparo tras ser baleado Eduardo Ruiz se puso a disposición.

Exministro Gastón Rodríguez defiende rol policial en investigación por homicidio de Eduardo Ruíz.

De 5 a 7 ¡EXT0RS1ON3S POR IMPUESTOS! POLÉMICA PROPUESTA DEL CONGRESO.

Además hoy día 18 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

ATV Noticias

video

ATV Noticias Edición Central: Programa del viernes 17 de octubre del 2025

video

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - VIERNES 17 de OCTUBRE

video

Nuevo estado de emergencia en Lima que prepararía el Gobierno para no dar tregua a la criminalidad

video

Ocurre Ahora: Programa del viernes 17 de octubre del 2025

video

Superalimentos andinos brillaron en la ciudad imperial del Cusco

video

TUUA desde este lunes 27: Todo sobre el impuesto que pagarán los viajeros con escala en Lima

video

Negocios en inmediaciones de la plaza Mayor se reactivan tras marcha de la 'Generación Z'

video

José Jerí: los primeros siete días del presidente de transición

video

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 17 de Octubre de 2025

video

Alcalde de Lima denunció que cortaron cables de cámaras de seguridad

video

Video inédito de Eduardo Ruiz en la plaza Francia y participación en la manifestación

video

Fiscalía pidió detención preliminar de policías involucrados en muerte de Eduardo Ruiz

video

Suboficial PNP que también disparo tras ser baleado Eduardo Ruiz se puso a disposición

video

Exministro Gastón Rodríguez defiende rol policial en investigación por homicidio de Eduardo Ruíz

video

De 5 a 7 ¡EXT0RS1ON3S POR IMPUESTOS! POLÉMICA PROPUESTA DEL CONGRESO

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de los Peruanos que Residen en el Exterior

Día de los Peruanos que Residen en el Exterior

Fallecimiento de Manuel Ascensio Segura

Fallecimiento de Manuel Ascensio Segura

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Día Central del Señor de los Milagros

Día Central del Señor de los Milagros

Semana de la Inclusión Social

Semana de la Inclusión Social

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 18 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.39
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo