GRABADO el 17-10-2025

Negocios en inmediaciones de la plaza Mayor se reactivan tras marcha de la 'Generación Z'

Comerciantes piden evaluación de impacto económico por posible toque de queda.

OcurreAhora MávilaHuertas

Encuentra más información en www.atv.pe

Síguenos en:

Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9

Twitter: https://twitter.com/atvnoticias

Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe

https://www.tiktok.com/atv.pe

Web: https://www.atv.pe/

Desde ATV Noticias

ATV Noticias Edición Central: Programa del viernes 17 de octubre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - VIERNES 17 de OCTUBRE.

Nuevo estado de emergencia en Lima que prepararía el Gobierno para no dar tregua a la criminalidad.

Ocurre Ahora: Programa del viernes 17 de octubre del 2025.

Superalimentos andinos brillaron en la ciudad imperial del Cusco.

TUUA desde este lunes 27: Todo sobre el impuesto que pagarán los viajeros con escala en Lima.

Negocios en inmediaciones de la plaza Mayor se reactivan tras marcha de la 'Generación Z'.

José Jerí: los primeros siete días del presidente de transición.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 17 de Octubre de 2025.

Alcalde de Lima denunció que cortaron cables de cámaras de seguridad.

Video inédito de Eduardo Ruiz en la plaza Francia y participación en la manifestación.

Fiscalía pidió detención preliminar de policías involucrados en muerte de Eduardo Ruiz.

Suboficial PNP que también disparo tras ser baleado Eduardo Ruiz se puso a disposición.

Exministro Gastón Rodríguez defiende rol policial en investigación por homicidio de Eduardo Ruíz.

De 5 a 7 ¡EXT0RS1ON3S POR IMPUESTOS! POLÉMICA PROPUESTA DEL CONGRESO.

Además hoy día 18 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS ATV Noticias

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.