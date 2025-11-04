GRABADO el 04-11-2025

PARO DE TRANSPORTISTAS: conoce si las protestas continuarán este 5 de NOVIEMBRE LR

Los gremios de transporte confirmaron que la paralización del 4 de noviembre fue solo por 24 horas y que, por ahora, no hay una nueva convocatoria. Martín Ojeda, de la Cámara Internacional de Transporte, informó que más de 250 empresas participaron en la medida para exigir al Gobierno acciones contra las extorsiones y asesinatos de choferes.

Aunque el servicio se reanudará con normalidad, los dirigentes advirtieron que podrían retomar las protestas si no se cumplen los compromisos de seguridad.



