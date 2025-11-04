GRABADO el 04-11-2025

NOTICIAS EN VIVO La República: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 5 de noviembre

Bienvenidos a la transmisión en vivo de La República, en la que te contamos las noticias en vivo del Perú y del mundo hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025. Conéctate desde las 7:00 a.m. para seguir la información más reciente sobre política, economía, sociedad, deportes y temas internacionales de mayor impacto.



Nuestro equipo te presenta las últimas noticias del Perú junto con los principales acontecimientos globales: conflictos internacionales, elecciones, clima extremo, avances tecnológicos, cultura y más.



Temas destacados de hoy:



Noticias Perú HOY: panorama político, economía y sociedad.

Noticias internacionales: tensiones globales, economía mundial y ciencia.

Deportes y espectáculos: lo más comentado en Latinoamérica y el mundo.



PERÚ EN CRISIS: TRANSPORTE Y COMERCIOS PARAN POR CR1M3N3S FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO.

¡SIN EVIDENCIAS! López Alianza arremete contra Martín Vizcarra por encierro en la pandemia HLR.

MÉXICO VS. PERÚ: NUEVO CAPÍTULO EN EL CASO BETSSY CHÁVEZ ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD.

EE. UU.: así fue el PRECISO MOMENTO en que AVIÓN se ESTRELLA y EXPLOTA tras despegar LR.

PARO DE TRANSPORTE Y ASILO DE BETSSY CHÁVEZ SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS.

Paro de transportistas: Lo que se sabe para este 5 de noviembre LR.

¿Habrá paro este 5 de noviembre? Titulares en LR.

El Congreso quiere legalizar las extorsiones: el absurdo tributario del año Econow shorts.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 5 de noviembre 2025 EnDirectoLR.

NOTICIAS EN VIVO La República: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 5 de noviembre.

¡INDIGNANTE! Acosn a Claudia Sheinbaum en la vía pública LR.

PARO DE TRANSPORTISTAS: conoce si las protestas continuarán este 5 de NOVIEMBRE LR.

José Jerí en el CADE Ejecutivos 2025: diálogo por el desarrollo del Perú Valor Agregado.

NOTICIAS EN VIVO La República: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre.

USS Gerald Ford cruza Atlántico con rumbo al Caribe para derrotar al Cartel de los Soles LR.

Además hoy día 05 de Noviembre en el calendario del Perú.

