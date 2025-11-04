GRABADO el 04-11-2025

¡INDIGNANTE! Acosn a Claudia Sheinbaum en la vía pública LR

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue acosada por un hombre mientras saludaba a ciudadanos en el Centro Histórico de la CDMX. En un video se ve cómo intenta abrazarla y besarla antes de ser retirado por su equipo de seguridad.
El hecho, ocurrido previo a un evento académico, generó críticas en redes por la falta de reacción oportuna y preocupación por la seguridad de la mandataria.

larepública claudiasheinbaum presidentademexico ciudaddemexico

