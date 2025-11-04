¡INDIGNANTE! Acosn a Claudia Sheinbaum en la vía pública LR
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue acosada por un hombre mientras saludaba a ciudadanos en el Centro Histórico de la CDMX. En un video se ve cómo intenta abrazarla y besarla antes de ser retirado por su equipo de seguridad.
El hecho, ocurrido previo a un evento académico, generó críticas en redes por la falta de reacción oportuna y preocupación por la seguridad de la mandataria.
larepública claudiasheinbaum presidentademexico ciudaddemexico
SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg
MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
claudia sheinbaum
presidenta de mexico
la mañanera sheinbaum
mexico lo ultimo
acosan a claudia sheinbaum
Desde La República - LR+
Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 5 de noviembre 2025 EnDirectoLR.
NOTICIAS EN VIVO La República: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 5 de noviembre.
PARO DE TRANSPORTE Y ASILO DE BETSSY CHÁVEZ SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS.
Paro de transportistas: Lo que se sabe para este 5 de noviembre LR.
¿Habrá paro este 5 de noviembre? Titulares en LR.
El Congreso quiere legalizar las extorsiones: el absurdo tributario del año Econow shorts.
¡INDIGNANTE! Acosn a Claudia Sheinbaum en la vía pública LR.
PARO DE TRANSPORTISTAS: conoce si las protestas continuarán este 5 de NOVIEMBRE LR.
José Jerí en el CADE Ejecutivos 2025: diálogo por el desarrollo del Perú Valor Agregado.
NOTICIAS EN VIVO La República: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre.
USS Gerald Ford cruza Atlántico con rumbo al Caribe para derrotar al Cartel de los Soles LR.
México lamenta ruptura de relaciones diplomáticas con Perú Noticias del 4 de noviembre LR.
Abogado de Betssy Chávez renuncia en audiencia, pero TC no acepta LR.
Betssy Chávez, Rospigliosi arremete contra La República y más este 4 de noviembre Las10DelDía.
Evo Morales acusa a Milei de pactar con Rodrigo Paz en su contra LR.
Además hoy día 05 de Noviembre en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.