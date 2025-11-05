GRABADO el 05-11-2025

¿Habrá paro este 5 de noviembre? Titulares en LR

Con el acatamiento parcial pero contundente del paro de transportistas en Lima y Callao este martes 4 de noviembre, muchos ciudadanos comenzaron a preguntarse, tanto en redes sociales como en las calles, si la medida de protesta continuará este miércoles 5. A continuación, te contamos qué ha dicho el gremio de transportistas y cómo se desarrollará la jornada de hoy en medio de la expectativa por un posible segundo día de paro.



Además hoy día 05 de Noviembre en el calendario del Perú.

