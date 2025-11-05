GRABADO el 05-11-2025

El Congreso quiere legalizar las extorsiones: el absurdo tributario del año Econow shorts

El Congreso propone que los pagos por extorsión sean deducibles del Impuesto a la Renta. En este episodio, Eduardo Recoba explica por qué esta iniciativa es un error técnico, fiscal y moral que solo beneficiaría al crimen organizado.

EcoNOW EconomíaPerú Congreso Extorsión LaRepública

Desde La República - LR+

PERÚ EN CRISIS: TRANSPORTE Y COMERCIOS PARAN POR CR1M3N3S FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO.

¡SIN EVIDENCIAS! López Alianza arremete contra Martín Vizcarra por encierro en la pandemia HLR.

MÉXICO VS. PERÚ: NUEVO CAPÍTULO EN EL CASO BETSSY CHÁVEZ ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD.

EE. UU.: así fue el PRECISO MOMENTO en que AVIÓN se ESTRELLA y EXPLOTA tras despegar LR.

PARO DE TRANSPORTE Y ASILO DE BETSSY CHÁVEZ SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS.

Paro de transportistas: Lo que se sabe para este 5 de noviembre LR.

¿Habrá paro este 5 de noviembre? Titulares en LR.

El Congreso quiere legalizar las extorsiones: el absurdo tributario del año Econow shorts.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 5 de noviembre 2025 EnDirectoLR.

NOTICIAS EN VIVO La República: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 5 de noviembre.

¡INDIGNANTE! Acosn a Claudia Sheinbaum en la vía pública LR.

PARO DE TRANSPORTISTAS: conoce si las protestas continuarán este 5 de NOVIEMBRE LR.

José Jerí en el CADE Ejecutivos 2025: diálogo por el desarrollo del Perú Valor Agregado.

NOTICIAS EN VIVO La República: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre.

USS Gerald Ford cruza Atlántico con rumbo al Caribe para derrotar al Cartel de los Soles LR.

Además hoy día 05 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

PERÚ EN CRISIS: TRANSPORTE Y COMERCIOS PARAN POR CR1M3N3S FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

video

¡SIN EVIDENCIAS! López Alianza arremete contra Martín Vizcarra por encierro en la pandemia HLR

video

MÉXICO VS. PERÚ: NUEVO CAPÍTULO EN EL CASO BETSSY CHÁVEZ ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

video

EE. UU.: así fue el PRECISO MOMENTO en que AVIÓN se ESTRELLA y EXPLOTA tras despegar LR

video

PARO DE TRANSPORTE Y ASILO DE BETSSY CHÁVEZ SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

video

Paro de transportistas: Lo que se sabe para este 5 de noviembre LR

video

¿Habrá paro este 5 de noviembre? Titulares en LR

video

El Congreso quiere legalizar las extorsiones: el absurdo tributario del año Econow shorts

video

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 5 de noviembre 2025 EnDirectoLR

video

NOTICIAS EN VIVO La República: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 5 de noviembre

video

¡INDIGNANTE! Acosn a Claudia Sheinbaum en la vía pública LR

video

PARO DE TRANSPORTISTAS: conoce si las protestas continuarán este 5 de NOVIEMBRE LR

video

José Jerí en el CADE Ejecutivos 2025: diálogo por el desarrollo del Perú Valor Agregado

video

NOTICIAS EN VIVO La República: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre

video

USS Gerald Ford cruza Atlántico con rumbo al Caribe para derrotar al Cartel de los Soles LR

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Inauguración de la Plaza Bolognesi en Lima

Inauguración de la Plaza Bolognesi en Lima

Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis

Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis

Día del Trabajador Municipal

Día del Trabajador Municipal

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Escenificación de la salida de Manco Cápac y Mama Ocllo en Puno

Escenificación de la salida de Manco Cápac y Mama Ocllo en Puno

Fallecimiento del compositor Filomeno Ormeño

Fallecimiento del compositor Filomeno Ormeño

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 05 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

22º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo