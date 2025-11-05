GRABADO el 05-11-2025

El Congreso quiere legalizar las extorsiones: el absurdo tributario del año Econow shorts

El Congreso propone que los pagos por extorsión sean deducibles del Impuesto a la Renta. En este episodio, Eduardo Recoba explica por qué esta iniciativa es un error técnico, fiscal y moral que solo beneficiaría al crimen organizado.



