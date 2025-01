Esta tarde, el ministro Morgan Quero aseguró que la mandataria Dina Boluarte cumplirá con asistir a la citación que le hizo la Fiscalía, programada para el 15 de enero de 2025, en el marco de las indagaciones por el caso ‘Cofre’.



Según indicó el titular de Educación, la jefa de Estado oportunamente ya ha dado todas las respuestas necesarias respecto a dicho tema y considera que no hay asuntos pendientes que explicar o aclarar, informa Correo.



DILIGENCIAS PREVISTAS



“La señora presidenta de la República estará seguramente ante la Fiscalía de la Nación. Ya dio su respuesta en su momento, así que no hay ningún problema. Todo está claro, no hay ningún tema pendiente”, aseguró.



Por otro lado, el Ministerio Público reprogramó para el 13 de enero la declaración de Boluarte Zegarra sobre la investigación que se le sigue por el presunto delito de abandono de cargo, a raíz de operación a la nariz que se sometió.





Ingresa a http://ptv.pe/431742 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 04/01/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Noticias adicionales en 24 Horas

SJM: desalojan a 150 comerciantes para ampliación de Vía Expresa Sur

Solicitan mayores medidas de bioseguridad ante presencia de casos Covid en hospitales de Lima

Bala perdida mata a menor de 14 años en su mototaxi en Chosica

Extorsionadores atacan a balazos una pollería de Ate en horas de la madrugada

Rafael Vela Barba fue removido de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos

Roban en grifo de VMT por segunda vez en una semana: Ladrones huyeron en una mototaxi

Ante altas temperaturas las piscinas son las favoritas en este primer domingo de verano

Metropolitano: así fue el primer día del servicio playero con ruta especial a Agua Dulce

Tacna: impresionante avistamiento de ballenas jorobadas

Tras un domingo de playa se registra gran congestión vehicular en la Costa Verde

Vendedor de teléfonos es extorsionado y denuncia que la policía no lo ayudó

Delincuentes detonan explosivo en cajero automático dentro de un banco en Tumbes

Morgan Quero sobre citación fiscal a Dina Boluarte por caso ‘Cofre’: Ya declaró en su momento

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 04 DE ENERO DEL 2025

Piura: roban busto de Miguel Grau que estaba en la plaza

Además hoy día 06 de Enero en el calendario del Perú.

Más videos de 24 Horas

Todos los videos desde el canal 24 Horas en Youtube.