TODOS vuelven y COLOMBIA en duelo Sin Guion con Rosa María Palacios
Rosa María Palacios hoy en SinGuion: Patricia Benavides regresa al Ministerio Público como fiscal suprema. Además, la Vía Expresa Sur, de Rafael López Aliaga, enfrenta problemas. Por otra parte, Colombia está de duelo tras el fallecimiento del político Miguel Uribe Turbay, dos meses después de ser atacado por un sicario. Y, el gobierno colombiano continúa buscando conflictos.
