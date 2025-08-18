GRABADO el 18-08-2025

¿Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que dio la sorpresa en las elecciones en Bolivia? LR

Rodrigo Paz Pereira dio el batacazo en Bolivia al liderar la primera vuelta presidencial con más del 32 de los votos, desplazando al histórico MAS y posicionándose como favorito para el balotaje del 19 de octubre. Su propuesta de capitalismo para todos y el respaldo clave de Samuel Doria le dan impulso de cara a la segunda vuelta.



Frente a él estará Jorge Tuto Quiroga, con un 27 de apoyo y décadas de experiencia política. Con una participación del 79 y un voto nulo del 19 promovido por Evo Morales, Bolivia vive una transformación política sin precedentes.



