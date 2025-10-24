GRABADO el 24-10-2025

TAXISTA mu3r3 atropellado tras discutir por choque shorts

MARCHA 25 DE OCTUBRE EN VIVO: protestas contra el Gobierno de José Jerí y el Congreso.

Milei puede perder todo en las elecciones legislativas LR.

Abogado de Dina Boluarte no descarta retorno de expresidenta a la política el próximo año HLR.

China y EE.UU. logran constructivos acuerdos comerciales en plena guerra arancelaria LR.

JNJ DECIDE QUE DELIA ESPINOZA NO VUELVA COMO FISCAL DE LA NACIÓN ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD.

Agua Marina anuncia retiro temporal de escenarios: ataque en pleno concierto fue el detonante LR.

Guillermo Bermejo irá a prisión: congresista es condenado a 15 años por terrorismo EnVivoLR.

TRUMP ESTALLA contra CARNEY y ROMPE RELACIONES COMERCIALES CON CANADÁ LR.

¡URGENTE! Guillermo Bermejo fue sentenciado a 15 años de prisión por afiliación al terrorismoHLR.

Señor de los Milagros vuelve al Callao: ¿A qué hora inicia la procesión y por dónde irá?.

Condenan a Bermejo, Castillo insulta a Rospigliosi y más este 24 de octubre las10deldía.

Trump incluye a Petro en lista de vinculados al narcotráfico LR.

¡'EL FRONTÓN' NO VA! Gobierno de Jerí descarta propuesta de Santiváñez de reabrir penal HLR.

TAXISTA mu3r3 atropellado tras discutir por choque shorts.

Implicado en mu3rt3 de madre e hija en SJL se excusa shorts.

Además hoy día 26 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana del Desarme

Creación del distrito de Barranco (Lima)

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Creación del distrito de Chaccho (Antonio Raimondi)

Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional

Acuerdo de Paz entre Perú y Ecuador

