GRABADO el 20-08-2025

TRAGEDIA en ARGENTINA: fentanilo adulterado deja al menos 100 MUERTS

Argentina enfrenta una crisis sanitaria sin precedentes tras la muerte de más de cien personas por la aplicación de fentanilo contaminado en hospitales públicos y privados. El medicamento, que debía aliviar el dolor, contenía bacterias multirresistentes y fue distribuido en más de un centenar de centros de salud del país.
La tragedia desató fuertes críticas al gobierno de Javier Milei por la lentitud de su respuesta y abrió un proceso judicial contra directivos de los laboratorios involucrados. Mientras tanto, los familiares de las víctimas exigen justicia.

argentina javiermilei fentanilo milei

javier milei
milei argentina
argentina
fentanilo argentina
muerte por fenatnilo

