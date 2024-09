En el Cercado de Lima, un cambista fue asaltado en el interior de la galería ‘Mina de Oro’, ubicado en el emporio comercial de Mesa Redonda.



Según testigos del violento robo al trabajador de 65 años de edad, el asaltante era de nacionalidad venezolana.



No le importó estar rodeado de personas



El delincuente extranjero atacó a su víctima ante la mirada de los comerciantes y clientes de la galería, El cambista puso resistencia para que no arrebate la fuerte suma de dinero que llevaba consigo.



El delincuente logró su objetivo y huyó en medio de los clientes de la galería.



Cabe señalar que, los comerciantes piden mayor presencia policial ya que no se sienten a salvo ni siquiera dentro del local comercial.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Domingo de Panamericana Televisión el 15/09/2024



