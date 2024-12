Cada 29 de diciembre se conmemora un año más de la tragedia en Mesa Redonda en el Cercado de Lima, la cual enlutecio a 277 familias y dejó a más de 240 ciudadanos heridos por las explosiones que se registró.



¿QUÉ OPINAN AL RESPECTO LOS CIUDADANOS



Un equipo de 24 Horas acudió al lugar donde se registraron los hechos para conversar con las personas. En declaraciones un transeúnte reveló que las autoridades no hacen nada al respecto en su lucha contra los vendedores informales. “La informalidad continúa y es lamentable porque así no se observa el progreso en la sociedad, hay mucho desorden todavía”.



Asimismo, otra peruana indicó que se le debería dar mayor oportunidad a los vendedores ambulantes para que puedan trabajar de manera tranquila y no seguir exponiéndose en las calles del Perú.



“No culpo a las personas informales, pero si se deben abrir espacios donde la gente pueda ir a ofrecer sus productos con un pago mínimo. Me pongo en lugar de ellos, porque también son padres de familia y deben estar empadronados”, comentó.





Ingresa a http://ptv.pe/431317 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Domingo de Panamericana Televisión el 29/12/2024



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

