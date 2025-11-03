EDICIÓN MEDIODÍA Transportistas divididos por paro del 4 de noviembre shorts
Los gremios de transportistas están divididos sobre el paro del 4 de noviembre. Un sector apoya la medida por la inseguridad, mientras otro destaca avances con autoridades y no participará. Se seguirán discutiendo para llegar a una postura común.
américatelevisión éricaTelevisión AméricaTV PrimeraEdición EdiciónCentral EdiciónMediodía CuartoPoder DomingoAl Día FedericoSalazar VerónicaLinares SolCarreño
Desde América Noticias
