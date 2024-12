La presidenta de la República, Dina Boluarte, tendrá un inicio de año complicado, con dos citaciones programadas en el Ministerio Público para los primeros días de enero de 2025.



La primera será el 2 de enero, por el presunto delito de abandono de funciones relacionado con sus cirugías, y la segunda el 15 de enero, cuando deberá declarar ante la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en el caso conocido como "El Cofre".



Durante sus declaraciones, Boluarte destacó que su gobierno no es burocrático y que trabaja por el Perú sin caer en prácticas de corrupción. En un evento reciente, la mandataria también aprovechó para responder a sus detractores, reiterando su disposición a trabajar de manera unida.



PRESIDENTA AÚN NO CONFIRMA SI ASISTIRÁ A CITACIONES



Aunque Boluarte aún no ha confirmado si asistirá a las citaciones, sus últimos mensajes a la Nación parecen señalar que cuestiona la decisión de ser citada por la Fiscalía, especialmente la convocatoria de la fiscal Delia Espinoza.

