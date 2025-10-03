VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg
Rosa María Palacios hoy en SinGuion: En la madrugada de este viernes, el Congreso vacó a Dina Boluarte por incapacidad moral permanente. La expresidenta no acudió al Parlamento para presentar sus descargos y su paradero es desconocido. Mientras tanto, José Jerí asumió la presidencia de la República. Además, conversamos con la congresista del Bloque Democrático, Ruth Luque.
Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY
PROGRAMAS
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWGxXy-JyD1GZQZYAnSk-wt
Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000
SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg
MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública
Desde La República - LR+
DINA BOLUARTE: José Jerí nuevo presidente tras aprobarse vacancia EnVivoLR.
Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 10 de octubre 2025 EnDirectoLR.
VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS.
Techo de COMISARÍA SE DERRUMBA y deja TRES POLICÍAS HERIDOS shorts.
VACANCIA de DINA BOLUARTE HOY EN VIVO: JOSÉ JERÍ ASUME la PRESIDENCIA 'Titulares en LR'.
CONGRESO aprueba VACANCIA de DINA BOLUARTE shorts.
¡LA BOTAN! Coalición gobernante aprueba vacancia contra Dina Boluarte HLR.
¡LO ULTIMO! Jose Jerí juró y se convirtió en el nuevo presidente del Perú HLR.
¡VERGÜENZA! Dina Boluarte dio su último mensaje tras vacancia presidencial HLR.
¡SE VA! Congreso aprobó vacancia contra Dina Boluarte HLR.
¡DIRECTA! SUSEL PAREDES arremete contra DINA BOLUARTE tras admisión de moción de vacancia HLR.
¡SOLO UN VOTO EN CONTRA! Dina Boluarte: Congreso admite MOCIÓN DE VACANCIA HLR.
TERREMOTO de 7,6 sacude Filipinas y emiten alerta de tsunami.
CURWEN EXPLICA LO QUE ESCONDE LA NUEVA MOCIÓN DE VACANCIA CONTRA DINA CURWEN EN LA REPÚBLICA.
IPHONE VS XIAOMI: ¿Cuál es el MEJOR 17 Pro Max? DaTec.
Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.