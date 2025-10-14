GRABADO el 14-10-2025

Fe de Erratas ¿QUIENES INTEGRAN EL GABINETE MINISTERIAL DE JOSÉ JERÍ? - ATV

¡Bienvenidos a "Fe de Erratas" ! El nuevo espacio digital de ATV donde analizamos las noticias más relevantes con una mirada crítica y conversación abierta. PROGRAMA que busca crear un espacio diferente para la información y el debate.

Fe de Erratas ¿QUIENES INTEGRAN EL GABINETE MINISTERIAL DE JOSÉ JERÍ? - ATV.

Ernesto Álvarez sería el premier del presidente José Jerí.

Presidente Jerí tomará juramento esta tarde a los nuevos ministros de Estado.

Alcalde de Magdalena explica porque no se reunió con Jerí: "El objetivo era legitimarlo".

Alcalde de SMP: "Se tiene que invertir en inteligencia, sino será un saludo a la bandera".

Ate Vitarte: Familia dueña de un hostal sufre su tercer atentado explosivo en el año.

Reggiardo tras reunión de alcaldes con Jerí: Solicito estado de emergencia y toque de queda.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del martes 14 de octubre del 2025.

'Secretos de cocina': Sandra Plevisani te enseña a preparar una deliciosa crema de espárragos.

Reniec anuncia que atenderá hoy hasta las 11:59 p. m. por cierre del Padrón Electoral.

Pared de colegio colapsa e institución es una amenaza constante para los escolares.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 14 de Octubre de 2025.

Representante de la 'Generación Z' sobre el paro nacional: "Jerí no da garantía de seguridad".

Damnificados por dantesco incendio en Pamplona Alta duermen en carpas y piden por ayuda.

Alcaldes distritales de Lima se reúnen con el presidente Jerí para combatir la inseguridad ciudadana.

Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del compositor Aurelio Collantes Rojas

Nacimiento del compositor Aurelio Collantes Rojas

Día de la Creación Política de CanchayIIo

Día de la Creación Política de CanchayIIo

Fundación de Tingo María - Huánuco

Fundación de Tingo María - Huánuco

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Día Mundial del Lavado de Manos

Día Mundial del Lavado de Manos

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

