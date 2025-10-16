GRABADO el 16-10-2025

Marcha de la Generación Z: Calles de Lima tras la manifestación que dejó un fallecido

Restos de pintura con vidrio y fierros retorcidos evidencian la violencia.



ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 16 de Octubre de 2025.

Defensor de la PNP tras marcha de la 'Generación Z': "Hay gente infiltrada".

Jóvenes realizan pintas en contra de la policía tras la muerte de Eduardo Ruiz Sanz en la marcha.

Marcha de la Generación Z: Calles de Lima tras la manifestación que dejó un fallecido.

ATV Noticias Central: Programa del miércoles 15 de octubre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - MIÉRCOLES 15 de OCTUBRE - LA RESACA DE LA MARCHA.

Ocurre Ahora: Programa del miércoles 15 de octubre del 2025.

Imágenes muestran el nivel de violencia que ha dejado policías y manifestantes heridos en la marcha.

PNP y Mininter reportaron que 5 agentes resultaron heridos e invocaron a la protesta pacífica.

Presidente Jerí por la marcha: "No pretenderemos que un grupo reducido use la violencia como camino".

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 15 de Octubre de 2025 - MARCHA DEL 15/10.

Vehículo que circulaba por la avenida Abancay es atacado por los manifestantes.

De 5 a 7 HABLA EL ALCALDE DE CHORRILLOS - ATV.

Barristas de Universitario participan en la manifestación cerca a la avenida Abancay.

Varios policías son heridos al cortar avance de manifestantes frente al Parque Universitario.

Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

