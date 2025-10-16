GRABADO el 16-10-2025

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 16 de Octubre de 2025

Conéctate y mantente informado con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional

REMURPE sobre respaldo a gobierno de Jerí: El respaldo se va a debatir".

Comunidad Hip Hop realiza vigilia tras la muerte de Eduardo Ruiz en protestas de la 'Generación Z'.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del jueves 16 de octubre del 2025.

'Secretos de cocina': Sorprende a tu familia con un tallarín saltado de verduras.

Joven pide visa humanitaria para reunirse con su madre que sufrió un grave accidente en EE.UU..

Cámaras de la MML habrían grabado a la persona que disparó contra muerto en la marcha.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 16 de Octubre de 2025.

Defensor PNP arremete contra detenidos en marcha de la 'Generación Z': "Deben ir a la cárcel".

Defensor PNP sobre la muerte en marcha de la 'Generación Z': "Se investigará la presencia de ternas".

Defensor de la PNP tras marcha de la 'Generación Z': "Hay gente infiltrada".

Jóvenes realizan pintas en contra de la policía tras la muerte de Eduardo Ruiz Sanz en la marcha.

Marcha de la Generación Z: Calles de Lima tras la manifestación que dejó un fallecido.

ATV Noticias Central: Programa del miércoles 15 de octubre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - MIÉRCOLES 15 de OCTUBRE - LA RESACA DE LA MARCHA.

Ocurre Ahora: Programa del miércoles 15 de octubre del 2025.

Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Día Mundial de la Alimentación

Día Mundial de la Alimentación

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día de la Educación Inclusiva

Día de la Educación Inclusiva

