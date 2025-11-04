GRABADO el 04-11-2025

ENVIVO JNE al Día JNE fiscaliza lista de padrón inicial 4 de noviembre del 2025

ENVIVO Hoy en JNE al Día: JNE fiscaliza lista de padrón inicial.

Y además:
¿Cuándo conoceremos los resultados de las Elecciones Primarias?
¿Cuáles son los departamentos con más votantes en el Perú?

Desde Jurado Nacional de Elecciones

Elecciones Primarias: fechas clave y cuándo conoceremos a los candidatos oficiales.

Miembros de mesa 2026: ¿Cómo se eligen y cuánto recibirán?.

ENVIVO JNE al Día JNE fiscaliza lista de padrón inicial 4 de noviembre del 2025.

JNE al Día Más de 60 candidatos a la fórmula presidencial 3 de noviembre del 2025.

Miembros de mesa 2026: fechas, sorteo y qué hacer si no puedes participar.

El Datazo Infogob Chiclayo aceptó el reto Infogob.

¿Se puede votar por más de un partido? JNE te explica el voto cruzado EleccionesGenerales2026.

LOÚLTIMO Caso Unidad Popular: JNE presenta recurso ante el TC para que PJ cumpla cautelar.

LOÚLTIMO Caso Unidad Popular: JNE presenta recurso ante el TC para que PJ cumpla cautelar.

JNE fiscaliza restricciones electorales en 3 distritos de Lima Este Bajo la Lupa.

Piura: JNE fiscaliza propaganda estatal Bajo la Lupa.

TuVotoHaceLaDiferencia en lengua Ashaninka: ¿Qué funciones cumplirán los senadores?.

ENVIVO Camino a las Primarias 31 de octubre del 2025.

JNE al Día Vence plazo para inscribir candidatos a Primarias 31 de octubre del 2025.

Elecciones Generales 2026 : ¿Cuándo será la primera vuelta?.

Además hoy día 04 de Noviembre en el calendario del Perú.

Jurado Nacional de Elecciones

Elecciones Primarias: fechas clave y cuándo conoceremos a los candidatos oficiales

Miembros de mesa 2026: ¿Cómo se eligen y cuánto recibirán?

ENVIVO JNE al Día JNE fiscaliza lista de padrón inicial 4 de noviembre del 2025

JNE al Día Más de 60 candidatos a la fórmula presidencial 3 de noviembre del 2025

Miembros de mesa 2026: fechas, sorteo y qué hacer si no puedes participar

El Datazo Infogob Chiclayo aceptó el reto Infogob

¿Se puede votar por más de un partido? JNE te explica el voto cruzado EleccionesGenerales2026

LOÚLTIMO Caso Unidad Popular: JNE presenta recurso ante el TC para que PJ cumpla cautelar

LOÚLTIMO Caso Unidad Popular: JNE presenta recurso ante el TC para que PJ cumpla cautelar

JNE fiscaliza restricciones electorales en 3 distritos de Lima Este Bajo la Lupa

Piura: JNE fiscaliza propaganda estatal Bajo la Lupa

TuVotoHaceLaDiferencia en lengua Ashaninka: ¿Qué funciones cumplirán los senadores?

ENVIVO Camino a las Primarias 31 de octubre del 2025

JNE al Día Vence plazo para inscribir candidatos a Primarias 31 de octubre del 2025

Elecciones Generales 2026 : ¿Cuándo será la primera vuelta?

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial del Caramelo

Día Mundial del Caramelo

Nacimiento del escritor Ciro Alegría

Nacimiento del escritor Ciro Alegría

Nacimiento del héroe nacional Francisco Bolognesi

Nacimiento del héroe nacional Francisco Bolognesi

Inicio de la rebelión de Túpac Amaru II

Inicio de la rebelión de Túpac Amaru II

Creación de la provincia de Sullana (Piura)

Creación de la provincia de Sullana (Piura)

Día del Soldado

Día del Soldado

