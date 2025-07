GRABADO el 25-07-2025

¿DINA O EL PROFE? Perú tendrá 2 mensajes a la nación este 28 de julio: el oficial y el carcelario

-¿Cuántos votos podrían conseguir José Jerí y José Cueto?: El pacto casi asegura la victoria para la Mesa Directiva mientras el almirante no convence



-Pedro Castillo dará un mensaje a la Nación desde la cárcel, mientras la Fiscalía le suma una nueva denuncia.



-Eduardo Salhuana reconoció que hubo errores durante su gestión encabezando al Parlamento



Arequipa se rindió ante sus héroes de cuatro patas: así marcharon los perritos de la PNP y Cruz Roja.

¡El Congreso en manos de un denunciado por abuso sexual!: así termina la era del sistema unicameral.

¿PROMESA REALISTA O IMPOSIBLE? López Chau promete culminar el gasoducto del sur si llega al poder.

"¡Esto ya no es democracia!" Congresista estalla en pleno hemiciclo y pide salir a las calles.

Funcionarios del GORE de Arequipa marchan entre burlas durante Parada Cívico-Militar.

Rospigliosi podría ser presidente Pico a Pico con Mabel Cáceres.

¿DINA O EL PROFE? Perú tendrá 2 mensajes a la nación este 28 de julio: el oficial y el carcelario.

PASÓ EN EL PERÚ: Piden a Dina Boluarte diálogo con periodistas y compromiso con Carretera Central.

"YA NO HAY PROTESTAS" Jóvenes responden a Dina Boluarte usando su graduación para protestar.

¡SE BURLARON EN SU CARA! César Acuña fue humillado y abucheado en desfile por Fiestas Patrias.

¿HUMILDE? Un movimiento joven y sin dinero: así se presenta Alfonso López Chau a la presidencia.

Entrevista: Alfonso López-Chau AGENDA REGIONAL.

Ofensor del Pueblo es expulsado de Puno Pico a Pico con Mabel Cáceres.

¡AMENAZADA! Porky y ministro acuñista arrastran a Dina a su guerra: podrían quitarle respaldo.

PASÓ EN EL PERÚ Rechazan a Defensor del Pueblo, Harvey Colchado rechaza unirse a partido político.

Además hoy día 27 de Julio en el calendario del Perú.

