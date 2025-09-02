GRABADO el 02-09-2025

Congresistas asumen comisiones para maniobrar por sus intereses Pico a Pico con Mabel Cáceres

Hoy en Pico a pico:

- Congresistas asumen comisiones para maniobrar por sus intereses

- López Aliaga y Mario Vizcarra en preferencias para presidencia 2026

- Dina Boluarte y sus ministros disfrazan investigaciones con anuncios inviables

- Conexión regional: Caso Saweto y la justicia que tarda / deslizamientos preocupantes en Huancavelica



Desde El Búho pe

TERREMOTO Dina busca ELIMINAR periodistas mientras Claudia Sheinbaum se enfrenta a ESTE Congreso.

PASÓ EN EL PERÚ: Pobladores de Cora Cora tomaron municipalidad en medida de protesta.

BUSCAN EXPLICACIONES Constantes deslizamientos de tierra en cerro Runayocc preocupa a pobladores.

Caso Saweto: Pese a fallo histórico, defensores indígenas siguen en la mira del crimen organizado.

Gino Costa: un Congreso con hegemonía de derecha que nos arrastra hacia un proyecto autoritario.

JUSTICIA QUE TARDA Viudas de líderes indígenas lograron justicia tras 11 años de lucha.

Ministroll de Justicia Santiváñez con miedo a la justicia Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Ayacucho: Coracora acató paro de 24 horas contra gestión municipal PASÓ EN EL PERÚ.

Junín: Fiscal pide inaplicar amnistía para militares responsables de muertes en el caso UNCP.

Lambayeque: TC anula sentencia por corrupción contra hermano de César Acuña PASÓ EN EL PERÚ.

PASÓ EN EL PERÚ: Fiscal pide inaplicar amnistía para militares responsables de muertes caso UNCP.

LO DELATARON Fiscalía revela que investigación contra Santivañez inició porque PNP lo delató.

Dos pilares de la cultura juntos en Arequipa: El encuentro de Susana Baca y el creador de "Coquito".

EL CALENDARIO DICE OTRA COSA Según César Acuña, aún faltan dos años y medio para diciembre de 2026.

Además hoy día 02 de Setiembre en el calendario del Perú.

