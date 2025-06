GRABADO el 22-06-2025

El mejor restaurante del mundo es peruano: Habla Micha Tsumura, dueño del premiado Maido

La gastronomía peruana vuelve a conquistar el mundo. El restaurante Maido, del chef Mitsuharu Tsumura, fue reconocido como el mejor del planeta en la reciente edición de The Worlds 50 Best Restaurants 2025. En medio de la emoción, el Micha conversó con Panorama y destacó que este logro es el resultado del trabajo constante de todo su equipo.



Esto no es solo un premio para Maido, es un reconocimiento para el Perú entero, expresó Tsumura, quien también resaltó la dedicación de su personal, atentos siempre a los más mínimos detalles para mantener la excelencia de su cocina. Para el chef, este triunfo refleja el talento y la pasión que existen en el país por la buena sazón.



En conversación con el reportero Renzo Santana, Micha subrayó el impacto de este tipo de distinciones para el desarrollo del país. La noticia es que Perú tiene dos de los mejores restaurantes del mundo: Central en 2023 y Maido en 2025. Solo Copenhague puede decir lo mismo. Eso impulsa el turismo y la economía nacional, afirmó.



LIMA, CAPITAL GASTRONÓMICA



El reconocimiento a Maido no solo reafirma el lugar de Lima como capital gastronómica, sino que también consolida a la cocina peruana como un referente mundial. Para Tsumura, estos logros deben motivar al país a seguir apostando por su identidad culinaria y aseguró que es una clara muestra de que con dedicación se pueden lograr todos los sueños.





