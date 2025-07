GRABADO el 27-07-2025

Pagos para la Comisión de Presupuesto: empresaria asegura haber estado cara a cara con José Jerí

Una empresaria, identificada como Blanca Ríos, denunció haber entregado sobornos por S/150 mil para que uno de sus proyectos fuera aprobado en la Comisión de Presupuesto del Congreso, presidida en el año 2023 por el actual titular del Parlamento, José Jerí. En declaraciones a Panorama, la empresaria aseguró que se reunió cara a cara con el ahora presidente del Poder Legislativo, quien le habría dicho: Si ya has arreglado esto, no te preocupes, esto va a salir.



Según Ríos, los pagos se hicieron en partes y fueron entregados a través de depósitos y transferencias a operadores vinculados al entorno de Jerí, entre ellos Nahum Hidalgo, asesor de la bancada Somos Perú. Además, implicó a la congresista Ana Zegarra, a quien señaló de solicitar dinero y favores a nombre de supuestos trámites. Me llamaban para decir que estaban en una reunión en la casa de Jerí. Que faltaba whisky. Yo les mandaba plata por Yape. Mil soles, quinientos, relató.



Frente a estas revelaciones, José Jerí salió al frente para rechazar categóricamente las acusaciones. En una conferencia de prensa, negó conocer a la denunciante y afirmó que se someterá a las investigaciones correspondientes para demostrar su inocencia. No voy a permitir que cualquier persona venga un día antes de un proceso electoral a decir cosas que no son ciertas, dijo, en un contexto en el que también enfrenta una investigación por una denuncia de abuso sexual.



REACCIONES EN EL CONGRESO



El caso ha generado repercusión política y algunos sectores del Congreso evalúan una posible moción de censura contra José Jerí. En tanto, la congresista Ana Zegarra, mencionada en chats y audios difundidos por la empresaria Blanca Ríos, no ha brindado declaraciones hasta el momento. Eso sí, la empresaria asegura contar con pruebas sólidas de lo ocurrido y advierte que no teme al poder político.

Desde Panorama

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 27 DE JULIO DEL 2025.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 20 DE JULIO DEL 2025.

¡Escándalo en el Congreso! Acusan a José Jerí y Ana Zegarra de corrupción .

Joven de 23 años obtiene contratos por 300 millones con el gobierno regional de Acuña.

¡Escándalo en la PNP! Altos mandos de fiesta con Orquesta Candela en vísperas de Fiestas Patrias.

Pagos para la Comisión de Presupuesto: empresaria asegura haber estado cara a cara con José Jerí.

La joven de los 300 millones en el Gobierno Regional de César Acuña: ataque a equipo de Panorama.

El abuso y descaro de un regidor: buscó a vecina postrada para seducir a su hija.

La fiesta de los altos mandos de la Policía Nacional: celebración en plena crisis de inseguridad.

De medicinas a drogas: el mercado de la venta ilegal sin receta médica.

¡Cofundador de Perú Primero y cercano a Vizcarra, Rudy Ramos, denunciado por millonaria deuda!.

¡Exclusiva Panorama! Congresista Burgos revela audio que destapa corrupción en Olmos Tinajones .

Hablan los desplazados por la extorsión: huyeron a España por amenazas de bandas criminales.

¡Alerta en Puente Piedra! Revelan mercado clandestino de falsos diagnósticos de embarazo .

Daniel Maurate en Panorama: ministro de Trabajo adelantó detalles del mensaje presidencial.

Además hoy día 28 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Panorama

Todos los videos desde Panorama en Youtube.