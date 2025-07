GRABADO el 27-07-2025

El abuso y descaro de un regidor: buscó a vecina postrada para seducir a su hija

Aldair Santa Cruz Padilla, regidor de la Municipalidad de Barranco, es denunciado por acosar a una joven identificada como Adarvika Rodríguez, hija de una vendedora ambulante que resultó gravemente herida tras la caída de una rama de palmera. Según la víctima, el funcionario se habría aprovechado de su situación de vulnerabilidad para hacerle insinuaciones y condicionarle algún tipo de ayuda económica a cambio de favores personales. Para sustentar su denuncia, la joven no dudó en presentar audios.



En una de las grabaciones se escucha al regidor decir: La muni va a apoyar a tu mamá pero yo te quiero apoyar a ti ¿Qué me ofreces tú a cambio?. La joven, estudiante de medicina, relató que Santa Cruz le ofreció dinero y regalos a cambio de un acercamiento personal. Yo tengo principios, nunca he tenido esa necesidad, señaló, visiblemente afectada por la presión y el abuso de poder que experimentó.



La madre de la víctima, Mayra Gutiérrez, también expresó su indignación y aseguró que el regidor municipal quiso aprovecharse de su hija mientras ella se encontraba recuperándose en el hospital. Según su testimonio, Aldair Santa Cruz Padilla acudió sin previo aviso a su vivienda y comenzó a comunicarse con la joven de forma insistente, ocultando sus verdaderas intenciones tras una fachada de ayuda económica.



REGIDOR NIEGA ACUSACIONES



El regidor negó las acusaciones, alegando que los audios no le pertenecen y sugiriendo que todo forma parte de un complot para perjudicarlo. Sin embargo, la regidora Nicole Muñoz manifestó su respaldo a la víctima y denunció que incluso ha recibido amenazas para que no hable. La denuncia ya fue formalizada ante el Ministerio Público y podría acarrear graves consecuencias penales para Aldair Santa Cruz Padilla.





Ingresa a http://ptv.pe/449265 para más información



Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 27/07/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde Panorama

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 27 DE JULIO DEL 2025.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 20 DE JULIO DEL 2025.

¡Escándalo en el Congreso! Acusan a José Jerí y Ana Zegarra de corrupción .

Joven de 23 años obtiene contratos por 300 millones con el gobierno regional de Acuña.

¡Escándalo en la PNP! Altos mandos de fiesta con Orquesta Candela en vísperas de Fiestas Patrias.

Pagos para la Comisión de Presupuesto: empresaria asegura haber estado cara a cara con José Jerí.

La joven de los 300 millones en el Gobierno Regional de César Acuña: ataque a equipo de Panorama.

El abuso y descaro de un regidor: buscó a vecina postrada para seducir a su hija.

La fiesta de los altos mandos de la Policía Nacional: celebración en plena crisis de inseguridad.

De medicinas a drogas: el mercado de la venta ilegal sin receta médica.

¡Cofundador de Perú Primero y cercano a Vizcarra, Rudy Ramos, denunciado por millonaria deuda!.

¡Exclusiva Panorama! Congresista Burgos revela audio que destapa corrupción en Olmos Tinajones .

Hablan los desplazados por la extorsión: huyeron a España por amenazas de bandas criminales.

¡Alerta en Puente Piedra! Revelan mercado clandestino de falsos diagnósticos de embarazo .

Daniel Maurate en Panorama: ministro de Trabajo adelantó detalles del mensaje presidencial.

Además hoy día 29 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Panorama

Todos los videos desde Panorama en Youtube.