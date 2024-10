La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMS) informó que este sábado 12 de octubre se continuara con la tercera jornada del examen de admisión 2025-I.



Mediante un comunicado, informó que ante el paro recientemente convocado por diferentes líneas de empresas de transporte y las posibles dificultades que se puedan generar, se extenderá el tiempo de ingreso a la Ciudad Universitaria hasta las 9:30 a.m.



Además, señaló que el domingo 13 de octubre el acceso al campus sanmarquino se llevara a cabo con normalidad desde las 6:00 a.m. hasta las 8:30 a.m. como lo establece el reglamento de admisión de casa superior de estudios.



PARO DE TRANSPORTISTAS



Un sector del transporte anunció para este jueves 10 de octubre un paro nacional de 72 horas ante el aumento de casos de extorsión y sicariato. A esta medida de lucha se unirán otros sectores como comerciantes de mercados de Lima Norte y bodegueros.

