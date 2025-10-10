GRABADO el 10-10-2025

José Jerí: Perfil del nuevo presidente del Perú



José Jerí Oré, nació en el distrito de Jesús María en Lima en 1986. Es abogado, egresado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Federico Villarreal y posee una maestría en Gestión de Políticas Públicas en la misma casa de estudios.



