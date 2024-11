El alcalde de Satipo, César Merea Tello, ha generado controversia al jactarse de su experiencia en los penales de Castro Castro y Lurigancho, donde estuvo detenido durante una investigación judicial.



Estas declaraciones se produjeron en una reunión con funcionarios de la municipalidad, en medio de un clima de tensión tras la intervención de la Fiscalía Anticorrupción y la policía a una maquinaria del municipio que operaba en un terreno privado.







¿QUÉ FUE LO QUE DIJO



"Oe yo he estado en Castro Castro, en Lurigancho detenido en investigación. A mí me van a tener que meter en el infierno y en el infierno le voy a ganar al diablo", mencionó.



Este no es un incidente aislado; hace unas semanas, Merea Tello también estuvo en el centro de la polémica al referirse despectivamente a un grupo de ciudadanos, a quienes tildó de "ignorantes".





