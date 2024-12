Según revela la última encuesta desarrollada por Ipsos para el diario Perú21, la mayoría de los ciudadanos no solo desaprueban de manera contundente a Dina Boluarte como presidenta de la República, sino que, además, la consideran como el personaje público más negativo del año.



Boluarte Zegarra lidera dicha lista con 62%, seguida del prófugo Vladimir Cerrón que alcanza el 41%. Tras ellos se encuentra el comediante Andrés Hurtado que tiene 23%, luego figura el investigado presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano con el 19%.



JOSE DOMINGO PÉREZ



En la nómina también figuran Pedro Castillo Terrones (19%), Antauro Humala (16%), Keiko Fujimori Higuchi (15%), el ministro Juan Santibáñez (14%), el titular del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén (10%) y también aparece el fiscal José Domingo Pérez, quien tiene un 12%.



“Lo de Dina Boluarte va en línea con su altísimo nivel de desaprobación; era de esperarse este resultado. Si Pedro Castillo aparece es porque muchos no olvidan los dos años de su nefasto gobierno. Y sobre Pérez, pues los peruanos se han dado cuenta que pasan los años y sus investigaciones no avanzan”, señala Guillermo Loli, director de Estudios de Opinión de Ipsos.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 21/12/2024



