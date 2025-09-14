GRABADO el 14-09-2025

Generación Z impone cambio en Nepal: nombran a una primera ministra por Discord LR

Nepal atraviesa un giro histórico en medio del caos. Tras una semana de protestas que dejaron más de 50 muertos, el país nombró a Sushila Karki como primera ministra interina, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo.

Su candidatura fue propuesta por jóvenes a través de un canal de Discord y aceptada tras negociaciones con el Ejército y el presidente. Karki asumió con el compromiso de restaurar el orden, disolvió el Parlamento y convocó elecciones para marzo de 2026.

