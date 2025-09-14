GRABADO el 14-09-2025

¡Nueva escalada! EE.UU. retuvo barco y Venezuela responde LR

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, el incidente ocurrió el viernes, cuando el destructor estadounidense USS Jason Dunham abordó la embarcación "Carmen Rosa", tripulada por nueve pescadores atuneros venezolanos. El hecho tuvo lugar a 48 millas náuticas al noreste de la Isla La Blanquilla, dentro de la Zona Económica Exclusiva de Venezuela.



