EDMUNDO GONZÁLES reaparece y exige la salida de MADURO ante crisis en VENEZUELA LR
Edmundo González reapareció desde España con un mensaje directo a Nicolás Maduro: abandonar el país antes de que la crisis política y militar se agrave. En entrevista con RTVE, advirtió que el despliegue de Estados Unidos en el Caribe, con miles de efectivos y aviones F-35, tendrá consecuencias inevitables en la región.
El opositor destacó que tras un año de exilio logró consolidar apoyos internacionales y mantener contacto con María Corina Machado, en la clandestinidad. Subrayó que solo regresará a Venezuela cuando existan garantías de seguridad y reafirmó que seguirá impulsando la transición política pese a la persecución del régimen.
edmundogonzalezurrutia nicolasmaduro venezuela
nicolas maduro
nicolas maduro hoy noticias
nicolas maduro hoy
edmundo gonzales
edmundo gonzales urrutia
nicolas maduro hoy en vivo
