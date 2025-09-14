GRABADO el 14-09-2025

Incendio en el Misti: plan de salud y autoridades en alerta EnVivoLR

El avance del incendio forestal en las faldas del volcán Misti mantiene en tensión a la ciudad de Arequipa. dispuso equipos móviles para garantizar la atención de la población y de quienes participan en las labores de sofocación.



Volcán Misti

Arequipa

Yanahuara

Incendio en Arequipa

Fuego en el Misti

Además hoy día 14 de Setiembre en el calendario del Perú.

