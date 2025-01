Un fatídico accidente ocurrió la mañana del martes 21 de enero en San Martín de Porres (SMP), cuando un vehículo tipo cúster con pasajeros volcó, cobrando la vida de tres personas y dejando varios heridos de gravedad. Según las primeras investigaciones, el hecho se habría producido por exceso de velocidad.



Entre las víctimas se encuentran Katherine del Rocío Llontop Barrueto (30), su bebé de nueve meses y el cobrador de la unidad, Miguel Ángel Serpa Castillo (29). La familia de este último exige justicia, mientras que el conductor del vehículo, identificado como Eric Alfredo Moreira Flores, continúa prófugo.



Serpa Castillo, quien había ingresado a trabajar hace solo seis meses en la empresa de transporte deja dos menores en la orfandad. Su familia señaló que la propietaria de la cúster, María Guadalupe Méndez Solís, le garantizó que cubriría los gastos del sepelio, pero no ha vuelto a comunicarse.



CHOFER SIN LICENCIA Y CON PAPELETAS



El chofer quien no contaba con licencia de conducir tenía más de 20 infracciones de tránsito, 13 de ellas registradas en 2024, y el vehículo no contaba con SOAT desde 2019. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades y dar con el paradero del conductor.





Ingresa a http://ptv.pe/433233 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 22/01/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

