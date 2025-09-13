GRABADO el 13-09-2025

PERÚ VS VENEZUELA: CONTEO REGRESIVO para conocer al ganador de la final del MUNDIAL DE DESAYUNOS

PERÚ VS VENEZUELA EN VIVO IBAI La competencia más sabrosa está llegando a su fin: Perú y Venezuela tienen un marcador muy igualado en la final del Mundial de Desayunos.



peru venezuela ibai



ibai mundial de desayunos

peru vs venezuela ibai

mundial de desayunos ibai

pan con chicrarrón ibai

ibai peru vs venezuela

ibai pan con desayunos

venezuela vs perU

arepa reina pepiada

