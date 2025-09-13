Carlincaturas de la semana por Carlos Carlín Tovar: Del 08 al 12 de septiembre NewsLR
No te pierdas las carlincaturas de la semana! Prepárate para reír y disfrutar de la política peruana con los personajes más divertidos. ¡Haz clic en el video y ponle diversión a tu día!
CarlincaturasDeLaSemana Diversión Animación
Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY
PROGRAMAS
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFySa4TYMRYoy6tQ-OoM5ZM
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ
Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000
SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg
MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública
Desde La República - LR+
¡Alzan su voz de protesta! Peruanos piden la liberación de fondos de la AFP HLR.
Terremoto de 7,4 sacude Rusia LR.
Carlincaturas de la semana por Carlos Carlín Tovar: Del 08 al 12 de septiembre NewsLR.
ROSA MARÍA PALACIOS ENTREVISTA AL ABOGADO DE LA FISCAL DE LA NACIÓN, DELIA ESPINOZA.
PERÚ VS VENEZUELA: CONTEO REGRESIVO para saber el ganador de la final del MUNDIAL DE DESAYUNOS LR.
TRUMP pide pena de MUERT contra Tyler Robinson, asesino de CHARLIE KIRK LR.
Derrumbe deja 7 MINEROS ATRAPADOS en socavón ilegal en COLOMBIA LR.
EE. UU. amenaza a Brasil por condena a Bolsonaro LR.
¡FUERTE RESPUESTA! Gustavo Gorriti encara a López Aliaga tras amen4za de muert HLR.
Curwen comenta la ausencia de Kenji en presentación de estatua de Fujimori Curwen En La República.
¿Quién es TYLER ROBINSON? El joven ASESIN de CHARLIE KIRK LR.
Curwen reacciona al comunicado de Municipalidad de Lima por informe del MTC Curwen En La República.
Exigen renuncia del presidente ejecutivo de Essalud EnVivoLR.
CURWEN EN LA REPÚBLICA PROGRAMA del 15/09/25 La República - LR.
ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 15/09/25 La República - LR.
Además hoy día 13 de Setiembre en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.